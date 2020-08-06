Хабаровск, , 09:03 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пополнил из краевой казны материальный резерв для борьбы с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Коронавирус в России: расслабляться поводов нет — все новости

На восемь млн рублей закуплены более 450 тыс. штук одноразовых масок, порядка 7,6 тыс. защитных костюмов, 76 тыс. перчаток и других СИЗ.

Пополненный запас будет храниться как под новые вспышки COVID-19, так и на случай распространения других инфекций.

В конце июля в Хабаровский край из Москвы поступило 200 тонн гуманитарного груза для борьбы с COVID-19. Кроме того, в регион прибыли 28 опытных московских врачей. Их распределили в клиниках района имени Лазо, Ванино и Советской Гавани, а также Комсомольска-на-Амуре. Отдельная группа осталась в Хабаровске в инфекционном госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв распорядился закупить к учебному году обеззараживающие устройства для детских садов и школ.