Москва, , 08:51 — REGNUM Около 30 тыс. жителей Москвы каждую неделю через портал mos.ru или мобильное приложении оформляют доступ к своим электронным медицинским картам, сообщается на портале мэра столицы.

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Доступ был открыт в начале 2020 года, и, по словам заммэра Анастасии Раковой, сервис востребован у москвичей.

Чаще всего горожане оформляют доступ к медкартам своих детей — 15% от общего числа оформленных доступов. Доступ к медкартам могут получить только жители Москвы с полисом ОМС старше 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пользователи приложения «ЕМИАС.ИНФО» получили доступ к сведениям о своем здоровье — информация электронной медкарты теперь хранится на смартфоне

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