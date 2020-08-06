Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 95 942, в том чисел 1060 — за минувшие сутки, сообщили 6 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Выздоровел 68 871 человек, в том числе 1840 — за минувшие сутки. Доля вылечившихся пациентов с коронавирусом достигла 71,8%, скончались 1058 пациентов. С 1 августа в Казахстане зарегистрировано 8054 случая пневмонии с признаками COVID-19, скончались 86 человек.

Среди регионов республики наибольшее число случаев заражения коронавирусом обнаружено в Алма-Ате — 12 820, Нур-Султане — 12 344, Атырауской области — 10 467 и Карагандинской области — 9075.

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