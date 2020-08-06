Владикавказ, , 08:38 — REGNUM В Северной Осетии режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше продлен еще на две недели. Указ об этом подписал 3 августа глава республики Вячеслав Битаров.

Согласно документу, жители региона, попадающие под эту категорию, обязаны будут соблюдать режим самоизоляции до 23 августа включительно. Напомним, прежнее продление режима действовало до 9 августа, а первоначально оно было введено в целях защиты старшего поколения от коронавирусной инфекции в середине марта 2020 года.

Указом главы республики также оговаривается, что не соблюдать режим самоизоляции позволено лишь тем гражданам, которые являются работниками организаций, «чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций».