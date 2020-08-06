Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM В Свердловской области разместят 127 камер для фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил начальник областного центра автоматической фиксации нарушений свердловской ГИБДД Дмитрий Кузнецов.

Столько комплексов установят в 2020 году. Всего же в ближайшие четыре года инспекторы хотят разместить 326 камер по всей территории региона.

50 из 127 новых комплексов появится в Екатеринбурге.

«Мы хотим приучить водителей ездить по правилам. Без камер это сделать не получится», — передаёт слова Кузнецова портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, с января по апрель 2020 года в Свердловской области на 12% сократилось число ДТП.

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