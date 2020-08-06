Бразилиа, , 08:39 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 57 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 57 152 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 589 073.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончалось 1437 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 97 256.

При этом указывается, что на данный момент в стране 2 020 637 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Колумбии было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.