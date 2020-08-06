Ставрополь, , 08:39 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 6 августа выросло до 8895, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. За предыдущие сутки в регионе инфекцию выявили у 116 человек, что на пять меньше, чем днем ранее.

Накануне на Ставрополье в связи с выздоровлением с медицинского наблюдения были сняты 107 пациентов с COVID-19 — третьи сутки подряд этот показатель в крае превышает 100. Всего в регионе с начала пандемии вылечились 6082 носителя коронавируса, или почти 68,4% заразившихся.

За минувшие сутки на Ставрополье скончались еще два человека с подтвержденным COVID-19. Случаи летального исхода фиксируются в крае десятые сутки подряд, а их общее количество к настоящему времени достигло 169.