Кемерово, , 08:33 — REGNUM Во всех городах Кемеровской области приостанавливается подготовка к открытию нового театрального сезона и предварительная продажа билетов на спектакли и концерты. Режим повышенной готовности в регионе продлён до 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Причина — рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, в пяти городах Кузбасса вводятся дополнительные временные меры. Соответствующее решение ранее принял региональный оперативный штаб.

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Временные меры продлятся до 20 августа.