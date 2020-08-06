Кемерово, 6 августа 2020, 08:33 — REGNUM Во всех городах Кемеровской области приостанавливается подготовка к открытию нового театрального сезона и предварительная продажа билетов на спектакли и концерты. Режим повышенной готовности в регионе продлён до 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Причина — рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом.
Кроме того, в пяти городах Кузбасса вводятся дополнительные временные меры. Соответствующее решение ранее принял региональный оперативный штаб.
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Временные меры продлятся до 20 августа.