Кейптаун, , 08:35 — REGNUM Министр здравоохранения ЮАР Цвели Мхизе заявил, что к концу августа в стране может закончиться недавний резкий всплеск числа случаев заражения коронавирусом, предупредив, однако, что вероятность второй волны пандемии все еще «сохраняется». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Мхизе на виртуальном брифинге для СМИ.

В соответствии с заявлением министра, из-за риска второй волны меры по предотвращению распространения коронавируса не будут отменены.

Мхизе добавил, что случаи заражения «сокращаются» в трех провинциях, включая деловой центр Гаутенг.

Он сказал, что страна все еще не сталкивается с нехваткой больничных коек даже после того, как число заразившихся за выходные превысило полмиллиона человек.

Как сообщают репортеры, ЮАР пострадала от пандемии больше других стран на континенте и занимает пятое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения.

Мхизе также распорядился провести расследование сообщений СМИ о том, что медицинские работники в стране лишены защитного снаряжения.