Москва, , 08:30 — REGNUM Поликлиники Москвы, где проводится капитальный ремонт, получат дополнительные энергетические мощности. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Для поликлиник Москвы разработан новый дизайн

До конца августа 11 поликлиникам будет выделено 3,8 мегаватта мощности. Всего в 2020 году 14,4 мегаватта дополнительной энергомощности получат 35 медучреждений.

По словам заммэра Петра Бирюкова, в ряде поликлиниках нужно провести капитальную реконструкцию сетей и построить новые трансформаторные подстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в конце июня начался капитальный ремонт в 25 городских поликлиниках.

Читайте также: В 2020 году капремонт начнётся в 50 поликлиниках Москвы