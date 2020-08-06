Майкоп, , 08:33 — REGNUM Сотрудник следственного отдела МВД по Майкопскому району Адыгеи заподозрен в хищении денег обвиняемого по уголовному делу. За это сам он также попал под статью, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемый предложил обвиняемому по уголовному делу о преступлении против собственности за денежное вознаграждение переквалифицировать его действия и смягчить статью. При этом делать этого он на самом деле не собирался.

В январе следователь получил от обвиняемого перевод на банковскую карту (сумма переведенных средств не указывается). Деньги эти следователь присвоил себе, а дело против обвиняемого направил в суд без переквалификации деяния.

Против следователя возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Между тем в пресс-службе главного управления МВД по Адыгее сообщили, что в отношении подозреваемого также назначена служебная проверка. Отмечается, что если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.