Магас, , 08:27 — REGNUM В Ингушетии стала участником программы защиты свидетелей очевидица убийства сотрудника Росгвардии. Девушка находилась в момент совершения преступления рядом с сотрудником вневедомственной охраны, к которому пришла на свидание, передает телеканал «360».

По её показаниям, приехав в лесополосу, молодые люди увидели неизвестных, сидящих у костра. Подойдя к ним и представившись, росгвардеец спросил, что это за люди и что они там делают. Поняв, что это боевики, он бросился к машине, но не успел — бандиты его расстреляли. Во время стрельбы девушке удалось убежать.

Напомним, 28 июля на окраине селения Яндаре в Сунженском районе Ингушетии был убит сотрудник Росгвардии. Бандиты похитили его табельное оружие и скрылись. По данному делу было возбуждено уголовное дело, объявлен розыск преступников. Вчера, 5 августа, появилось неподтвержденное сообщение о якобы задержании двоих из нападавших.

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