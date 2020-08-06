Петропавловск-Камчатский, , 08:26 — REGNUM Медицинские учреждения Камчатки до конца года получат новое оборудование, приобретённое за счет средств федеральной субсидии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Вся планируемая к закупке техника является техникой самого высокого класса и соответствует высочайшим стандартам», — отметил заместитель министра здравоохранения Камчатского края Виктор Еперин.

Современную медицинскую технику получат 15 учреждений. На эти цели будет потрачено 345 млн рублей. Среди закупаемого оборудования цифровые маммографы, эндоскопические стойки, рентген аппараты, инкубаторы и аппараты ИВЛ для новорожденных.

Как сообщало ИА REGNUM, за 100 дней в Казани возвели новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы. Подрядчик уже получил заключение Госстройнадзора о соответствии медучреждения требованиям технической документации.