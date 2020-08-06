Богота, , 08:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Колумбии было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии на своей странице в соцсети в Twitter.

Согласно его данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 10 735 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 345 714.

Также уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 309 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 11 624.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 186 317 человек вылечились от нового заболевания, 6059 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 892 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.