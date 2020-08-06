Пекин, , 08:21 — REGNUM Китай успешно запустил на орбиту новый оптический спутник удаленного зондирования с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Запуск состоялся в 12:01 по местному времени. Спутник «Гаофэнь-9 04» был отправлен на заданную орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2D». Разрешение съемки спутника составляет менее метра.

Спутник будет использован, преимущественно, для проведения исследования земель, городского планирования, подтверждения прав собственности на землю, разработки дорожных сетей, оценки урожайности, а также в борьбе с природными катаклизмами.

Кроме того, как утверждается, спутник будет также предоставлять информацию касательно развития китайской инфраструктурной инициативы «Нового шелкового пути».