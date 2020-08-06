Чита, , 08:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, в Забайкальском крае хоть и улучшилась, но все ещё остается напряженной. Вероятно, именно поэтому, судя по данным Департамента ЗАГС Забайкальского края, связать себя узами брака в «красивую» дату 08.08.2020 решились всего 16 пар.

«Причём одно заявление — в Каларском районе, остальные — в городском отделе ЗАГС. Таким образом, в день «двух восьмерок» свадебного бума в Забайкалье не будет», — пояснила пресс-секретарь департамента Светлана Насибулина.

Кстати, сами работники ЗАГС полагают, что «красивые» даты счастья не приносят, это проверено по статистике разводов. По словам руководителя Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольги Корягиной, на 32 брака, заключенные 07.07.07 пришлось девять разводов (28%). Из 48 браков, заключенных 08.08.08, случилось 22 развода (46%). Из 12 браков, заключенных 09.09.09, — шесть разводов (50%), из 12 браков, заключенных 10.10.10, — три развода (25%), из 34 браков, заключенных 11.11.11, — 14 разводов (41%), из 18 браков, заключенных 12.12.12 — пять разводов (28%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса и последовавший за ней кризис не стали преградой для заключения в Забайкалье 2190 браков. С 29 июля 2020 года в регионе сняты все ограничения на проведение свадебных регистраций, в зале торжеств могут присутствовать приглашённые.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус браку не помеха: 463 новых семьи зарегистрировано в Забайкалье