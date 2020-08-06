Петропавловск-Камчатский, , 08:17 — REGNUM В Камчатском крае за минувшие сутки выявили 15 носителей коронавируса, за весь период наблюдений инфекция лабораторно подтверждена у 3456 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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На Камчатке за сутки полностью излечились 22 пациента, за весь период пандемии — 3173. В стационарах продолжают оставаться 204 носителя коронавируса. 92 пациента с коронавирусом болеют пневмонией.

Всего в регионе провели более 100 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки лабораторно подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, за весь период наблюдений — 2866.