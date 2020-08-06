Новосибирск, , 08:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 6 августа, выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выписаны 72 человека.

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет и 82 года, и женщины в возрасте 57 лет, 67 лет, 80 лет, 82 года и 83 года. Всего в регионе от коронавирус стал причиной смерти 262 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».

Всего в регионе официально зарегистрировано 9 939 случаев заражения коронавирусом, 8 266 пациентов выписаны.