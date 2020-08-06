Москва, , 08:15 — REGNUM Больше 60 лесных пожаров ликвидировали сотрудники лесопожарных служб России за минувшие сутки, сообщили 6 августа в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

«В России ликвидировано 64 лесных пожара на площади 524 га», — говорится в сообщении.

По состоянию на 6 августа, сегодня в России продолжают действовать 103 природных пожара на площади 68 949 га, при этом очаги крупных возгораний сохраняются на Чукотке — там горит 61 538 га, и в Якутии (1 881 га). По всем выявленным пожарам проводятся работы по активному тушению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Якутии 6 августа тушат 19 лесных пожаров, девять из них локализованы.

Читайте ранее в этом сюжете: В России за сутки ликвидировано 48 лесных пожаров