Лондон, , 08:12 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 892 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 307 184.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 46 364.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 17 210 335 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше одной тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.