Париж, , 08:05 — REGNUM Прокуратура Парижа объявила, что по меньшей мере 21 житель Франции получил ранения в результате взрывов в порту Бейрута (Ливан), сообщает Le Figaro.

Прокуратура начнет расследование по факту «непреднамеренных травм».

Согласно последнему предварительному отчету министра здравоохранения, в Бейруте более 113 человек погибли, десятки пропали без вести и более 4000 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Бейрут 6 августа, чтобы встретиться со всеми политическими деятелями.

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