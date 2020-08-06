Владивосток, , 08:08 — REGNUM Во Владивостоке появились девять новых улиц и переулков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Сразу три названия дали улицам в районе Радужной. Их посвятили русским композиторам: Вертинскому, Стравинскому и Танееву.

Две улицы появились в садовом товариществе «Учитель» в районе улицы Артемовской — это Цветочная и Фиалковая. Неподалеку, в районе улицы Счастливой, появилась Радостная. Небольшой переулок — Полезный — теперь есть в районе улицы Малика.

На одну улицу стало больше в посёлке Трудовое. Название получила улица Штурманская, расположенная в районе Сейнерной. На острове Попова появилась улица Бухта Алексеева.

Как сообщало ИА REGNUM, братские республики Чувашия и Татария могут стать ещё ближе: в столицах регионов предлагается назвать улицы в честь выдающихся чувашского и татарского деятелей.