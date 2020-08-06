Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:59 — REGNUM В Кемеровской области с 1 сентября подорожают все коммунальные услуги: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, оплата за вывоз мусора, электроэнергия, газ и уголь. В Новокузнецке рост платы составит 15%, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«Обоснованием установления предельного индекса в городе Новокузнецке на уровне 15% является соответствие условиям, определённым документом «Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», утверждённым постановлением правительства РФ № 400 от 30 апреля 2014 года, — напомнила на пресс-конференции заместитель главы города по экономическим вопросам Ирина Прошунина. — Условиями для установления предельных индексов в конкретном муниципалитете выше индекса по региону служат реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями, заключение концессионных соглашений, а также реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфрастуктуры. Другими словами, реализация инвестиционных программ предусматривает дополнительные расходы на осуществление мероприятий, способствующих улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг. В нашем случае речь идёт об инвестиционных программах ресурсников в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения — компаний «Водоканал», «Сибэнерго», «Энерготранзит».

Власти уточнили, что рост платы на 15% не будет равномерно распределён по всем видам оплаты за коммунальные ресурсы. Например, рост платы за тепло составит 14,5%, за горячую воду 1%, за ТКО — 8,9%, за электроэнергию 4,6%. Заметнее всего подорожают — на 41,5% — холодная вода и водоотведение.