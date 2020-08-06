Анкара, , 07:57 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше одной тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 6 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа в соцсети Twitter.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 1178 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 236 112.

Также сообщается, что за это же время в Турции было зафиксировано 19 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 5784.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 219 506 человек вылечились от COVID-19 и что всего за время пандемии было проведено 5 027 308 тестов на коронавирус, 53 842 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Того за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.