Ла-Пас, , 07:52 — REGNUM 85 141 случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Боливии с начала пандемии, из них 26 437 закончились излечением пациентов, сообщается на сайте боливийского минздрава.

Кроме того, в стране было подтверждено 3385 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19. Также отмечается, что за минувшие сутки в Боливии выявили 1780 фактов инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Боливии приняли решение продлить до 31 августа режим карантинных мер из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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