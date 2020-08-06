Ломе, , 07:41 — REGNUM В Того за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Того достигло 1001. Уже выздоровели 690 пациентов, их выписали из медицинских учреждений. Еще 21 с болезнью не справился и скончался.

По данным минздрава Того, в центральной и северной частях страны зафиксированы крупные вспышки заболевания. Ожидается, что в ближайшие две недели будет зафиксирован крупный рост случаев заражения коронавирусом нового типа.