Чита, , 07:29 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 6 августа, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 4165 человек (12 за последние сутки).

Из них 3830 (33 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье реализуют третий этап снятия карантинных ограничений, новых летальных случаев от вируса не регистрируются уже более двух недель, их по-прежнему зарегистрировано 47.

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