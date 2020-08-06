Чита, 6 августа 2020, 07:29 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 6 августа, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 4165 человек (12 за последние сутки).
Из них 3830 (33 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье реализуют третий этап снятия карантинных ограничений, новых летальных случаев от вируса не регистрируются уже более двух недель, их по-прежнему зарегистрировано 47.
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