Благовещенск, , 07:28 — REGNUM В Приамурье медицинским работникам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией заплатили более 400 млн рублей стимулирующих выплат из средств федерального и регионального бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ получили 3383 медицинских работника. В первом случае доплата, например у врачей, в среднем составила 33 114 рублей, во втором — 109 738 рублей.

Некоторые специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, не попали под критерии федеральных выплат. Им были выплачены доплаты за счёт средств областного бюджета на сумму более 80 млн рублей. Такие выплаты получили 3087 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области заболевшие COVID-19 медики смогли получить страховые выплаты только с помощью прокуратуры.