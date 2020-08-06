Чебоксары, 6 августа 2020, 07:27 — REGNUM В столице Чувашии 8 августа в рамках ремонтной кампании отключат воду. В это время работы будут проводиться одновременно на 50 наиболее проблемных участках. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Ремонт в преддверии отопительного сезона будет проводиться на 50 участках водопроводно-канализационного хозяйства, в кампании задействуют 370 рабочих. В частности, подготовлены места, где пройдут работы по санации внутренней поверхности трубопроводов.
Тем, кто не успеет запастись водой, доставка будет производиться по заявке диспетчера ЕДДС (1383). В случае необходимости будут использованы резервные источники водоснабжения.