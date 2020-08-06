Саратов, , 08:46 — REGNUM В вечернее время 5 августа на проспекте Кирова в Саратове организовали массовое мероприятие, на котором большинство граждан находились без индивидуальных средств защиты.

Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, группа танцоров организовала мастер-класс, посмотреть который собралось несколько десятков человек. Большинство зевак, как и сами выступающие, пренебрегали средствами индивидуальной защиты, не соблюдалась дистанция, сообщает регион64.

Местные власти не однократно обращались к жителям с просьбой соблюдать масочный режим, так как регион до сих пор не может выйти на второй этап снятия ограничений. До 10 августа в Саратовской области из-за распространения коронавируса продлен режим самоизоляции. По-прежнему под запретом массовые мероприятия, кинопоказы, закрыты для посещения торговые центры и парки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из-за распространения новой коронавирусной инфекции на территории Саратовской области в текущем году не будет проводиться оздоровительная кампания. Детские летние лагеря не откроются.

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