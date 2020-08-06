Кемерово, , 07:20 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 6 августа, выявлено ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Уточняется, что две пациентки скончались — у женщины 1971 года рождения из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии, а у женщины 1941 года рождения из Ленинск-Кузнецкого МО болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За это же время 71 пациент был выписан.

Всего в регионе выздоровели 2795 человек. В инфекционных больницах находятся 1335 пациентов с коронавирусом.