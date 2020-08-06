Токио, , 07:18 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил об отсутствии необходимости вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Об этом глава японского правительства заявил на пресс-конференции в Хиросиме, сообщает агентство Kyodo.

Абэ заявил, что число госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии значительно меньше, нежели в апреле, когда действовал режим ЧС. По его словам, в настоящее время больницы Японии уже достаточного укомплектованы, чтобы лечить коронавирусную инфекцию. При этом Абэ призвал жителей страны соблюдать все меры санитарной предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии за 4 июля выявили более одной тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа.

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