Челябинск, , 07:11 — REGNUM В Челябинской области заболевшие COVID-19 медики смогли получить страховые выплаты только с помощью прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идёт о девяти сотрудниках Дорожной больницы ж/д станции Челябинск. В ходе проверки оказалось, что врачебная комиссия для расследования страховых случаев по поводу наличия у работников коронавирусной инфекции не создавалась. И это стало препятствием к реализации медиками своих прав на страховые суммы.

Прокурор внёс руководству больницы представление и после этого была создана врачебная комиссия. По итогам её работы врачи и другой медперсонал получили деньги в общей сумме 619 тыс. рублей.