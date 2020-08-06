Благовещенск, , 07:09 — REGNUM В Амурской области за последние сутки лабораторно подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, за весь период наблюдений — 2866, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Благовещенске — 1267, на втором месте — Свободный — 597, на третьем — Тында — 187.

В Приамурье с момента начала пандемии полностью излечился 1721 пациент с коронавирусом, 48 человек умерли. Контактировали с инфицированными 1104 человека. Специалисты осуществляют их медицинское наблюдение. Более тысячи человек находятся на изоляции по месту жительства.

В регионе провели более 183 тыс. обследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжают ежесуточно регистрировать более 100 случаев заражения коронавирусом.