Москва, , 07:03 — REGNUM Завершить карьеру до 55 лет хотели бы 31% жителей России, говорится в результатах исследования, проведённого сервисом «Работа.ру» совместно с НПФ Сбербанка.

Отмечается, что закончить активную работу в возрасте 55−60 лет хотели бы примерно 27% респондентов, старше 60 лет — 20% вне зависимости от пола.

Вместе с тем, отвечая на вопросы социологов, женщины чаще мужчин говорили о желании завершить карьеру до 55 лет — 39% и 23% соответственно. Лишь 17% женщин хотели бы выйти на пенсию после 65 лет, среди мужчин таких 28%.

В исследовании приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что треть опрошенных граждан России (31%) после выхода на пенсию рассчитывают на финансовую помощь своих детей.

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