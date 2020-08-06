Пекин, , 07:03 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая рассмотрит 100 дел незаконной рыбной ловли в бассейне реки Янцзы, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Министерство потребовало от органов общественной безопасности Китая сфокусировать внимание на борьбе с организованной преступностью и нелегальной рыбной ловлей с применением вопиющих и жестоких средств.

Те, кто занимается охотой, покупной, транспортировкой и продажей редких видов животных и морских обитателей, также предстанут перед жестким наказанием.

В министерстве также подчеркнули необходимость соблюдения балансам между снисходительностью и строгостью при вынесении приговора, призвав правоохранителей объяснить рыбакам, уличенным в незначительных нарушениях суть их неправоты, а не наказывать строго.

Запрет на вылов рыбы был введен в 332 районах вдоль реки Янцзы с начала этого года и будет расширен до всех ключевых водных угодий длиннейшей реки Китая с 1 января 2021 года.