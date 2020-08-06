Челябинск, , 07:00 — REGNUM В Челябинске девятилетний мальчик-инвалид оказался отчислен из школы. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, ребёнок с задержкой умственного развития обучался в одном из образовательных учреждений в коррекционном классе. Когда пришла пор переходить в следующий класс, его матери предложили забрать документы. Женщина пыталась пристроить его в другую школу, но не смогла.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Кроме того, после придания произошедшему огласки ребёнка согласились обучать в филиале Образовательного центра № 1, в котором есть специальные коррекционные классы. Его мать уже подала соответствующие документы.