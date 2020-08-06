Мапуту, , 06:53 — REGNUM Власти Мозамбика решили продлить в стране режим чрезвычайной ситуации еще на 30 дней из-за пандемии коронавируса нового типа, заявил мозамбикский президент Филипе Ньюси в ходе телевизионного обращения к народу.

«Мы уверены, что наши следующие шаги должны основываться на двух принципах: первый — работа над мерами предотвращения и контроля за COVID-12, второй — гарантировать возвращение общества и экономики в нормальное русло», — заявил он.

По словам Ньюси, возобновление нормальной жизни в Мозамбике будет проходить в три этапа. На первом этапе в стране возобновят свою работу образовательные учреждения. На втором этапе, в сентябре, откроются кинотеатры, спортзалы, казино и автошколы. На третьем этапе начнется возобновление остальной деятельности.

«Мы знаем, что ситуация серьезная. Пандемия еще, по всей видимости, далека от завершения», — отметил он.