Пермь, , 06:46 — REGNUM В Пермском крае с 5 августа возобновились в плановом режиме диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры. Об этом на заседании опершатаба объявила глава краевого минздрава Оксана Мелехова.

В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» ими предстоит охватить более 1,071 млн жителей региона. Из них в том числе и несовершеннолетние. Особое внимание власти обратят на доступность диспансеризации жителям сельской местности. В отдалённые сёла выезжают мобильные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе уже возобновили плановую госпитализацию и реабилитацию детей и подростков. Кроме того. для основной части населения отменён режим самоизоляции.