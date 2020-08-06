Гонконг, Китай, , 06:41 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 3754 случая опасной инфекции за все время наблюдений, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из них 43 человека скончались, еще 2314 выздоровели.

В САР Макао выявлено 46 заболевших, столько же выздоровевших. На Тайване подтверждено 476 случаев заболевания, включая семь летальных. Из больниц был выписан 441 человек.

На материковой части Китая с начала эпидемии было выявлено 84 528 случаев опасной инфекции, включая 837 человек, находящихся на лечении в госпиталях страны. Из них 43 — в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 79 057 человек, скончалось 4634 человека.