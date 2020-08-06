Урумчи, Китай, 6 августа 2020, 06:33 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 27 новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.
По данным региональной комиссии здравоохранения, все новые случаи пришлись на столицу региона город Урумчи. Также в регионе выявлено 12 новых бессимптомных случаев заражения опасной инфекцией.
По актуальным данным, в Синьцзяне выявлено в общей сложности 637 подтвержденных случаев COVID-19 и 130 бессимптомных случаев, еще 17 301 человек по-прежнему находится под наблюдением медиков.