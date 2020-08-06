Владивосток, , 06:35 — REGNUM Власти Владивостока отменили разрешение на строительство высотного здания в центре города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Решение об отмене разрешения принято на основании проверки всех документов, в том числе архивных, которые касаются данной стройки. Проверка проводилась с учётом многочисленных обращений горожан.

Разрешение на строительство общественно-бытового центра в районе проспекта Красного Знамени было выдано в апреле 2008 года, впоследствии оно несколько раз продлевалось. Последний документ о продлении разрешения выдан ООО «Форуминвест» в апреле 2017 года.

Проверка показала, что в 2017 году продление разрешения на строительство было выдано незаконно — его можно было продлить, только если застройщик уже начал строительство объекта. Но этого до сих пор не произошло — застройщик не направлял извещений о начале стройки в соответствующие структуры.

К тому же ряд нарушений выявила прокуратура Владивостока: разрешение на строительство было выдано на те участки, на которые не был представлен градостроительный план.

Вместе с отменой разрешения прекращено и действие разрешения на снос деревьев, которое также было выдано ООО «Форуминвест». Застройщик успел уже вырубить около ста деревьев и кустов. Участок для предполагаемого торгового центра пролегает вдоль нескольких многоподъездных многоэтажек. Жители домов были против строительства «под окнами».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле земельный участок площадью 3845 квадратных метров на площади Волкова у дома № 3 должен быть продан в частную собственность владельцам недавно построенного центра «Волков-плаза». Такое решение принял Арбитражный суд Ярославской области по иску собственников здания.