Сеул, , 06:30 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 23 новых случая связаны с распространением инфекции внутри страны. Столько зараженных за одни сутки в республике выявили впервые с 25 июля. Также отмечается, что впервые за прошедшую неделю за 24 часа было выявлено более 40 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 14 499. Число умерших от осложнений COVID-19 осталось прежним — 302 человека.