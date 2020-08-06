Триполи, , 06:20 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 251 человека, сообщает пресс-служба национального центра по контролю за заболеваниями страны.

Сообщается, что за 5 августа в Ливии провели 1618 тестов на выявление коронавируса нового типа. Из них 251 показал положительный результат.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Ливии достигло 4475. Также за минувшие сутки скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в Ливии с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 99 человек.