Междуреченск, Кемеровская область, , 06:03 — REGNUM В Междуреченске ввели дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб Кузбасса. Меры приняты «с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки».

Так, до 20 августа приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключение — непродовольственные точки с торговыми залами до 400 кв.м., магазины с товарами первой необходимости, а также работающие дистанционно и с доставкой. Закрываются торгово-развлекательные центры, комплексы и иные объекты, имеющие на территории совокупность торговых и сервисных предприятий — за некоторыми исключениями.

Не будут пока работа рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и весь общепит, кроме работающих на вынос, с доставкой и на открытом воздухе.

Прекращают работу аттракционы, хореографические студии, культурно-досуговые учреждения, а также салоны красоты.

Также временно приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Режим повышенной готовности в Кузбассе продлён до 31 августа.