Абакан, , 06:02 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявили у 21 человека, сообщили ИА REGNUM 6 августа в республиканском правительстве.

Всего на сегодняшний день в регионе выявлено 2965 носителей коронавируса. Выздоровели 2624 человека, в том числе 21 — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 717 человек, получают лечение 308 человек, в том числе четыре пациента — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время в Хакасии скончались 32 пациента с коронавирусом.

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