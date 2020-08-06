Горно-Алтайск, , 05:49 — REGNUM В Республике Алтай, по данным на утро сегодня, 6 августа, за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«COVID-19 подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у жителя Чемальского района и у жителя Шебалинского района, — уточняется в оперативном сообщении. — Семь из 11 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В четырёх случаях диагностированы симптомы заболевания».

За это же время выздоровели 26 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского, Усть-Канского, Усть-Коксинского и Улаганского районов.⠀Всего в регионе официально зарегистрировано 1672 случая заражения коронавирусом, выписаны 1315 человек, восемь пациентов скончались.