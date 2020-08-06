Анкара, , 05:45 — REGNUM На турецких курортах не наблюдается всплеска заболеваемости, вызванного распространением коронавируса, заявили 5 августа в пресс-службе Минздрава Турции.

«Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах», — сказал представитель ведомства.

На примере Антальи он объяснил, что сейчас наблюдается умеренное распространение вируса — за последнюю неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом уменьшилось с 70 до 59.

Ранее о вспышке COVID-19 на курортах Турции сообщали СМИ со ссылкой на главу турецкого минздрава Фахреттина Коджу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции вторые сутки фиксируется более 1000 новых случаев коронавируса