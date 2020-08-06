Владивосток, , 05:44 — REGNUM В Приморье за истекшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом, 109 человек выздоровели, женщина 64 лет — скончалась. Больше всего новых носителей зафиксировано в Партизанском, Хасанском районах, Октябрьском городском округе и в Уссурийске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 6 августа В Приморском крае зарегистрировано 7414 носителей коронавируса, выздоровели 5809 человек, скончались 88 пациентов.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением санитарных мер, в том числе в магазинах, которые разрешено открыть с 5 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Амурской области, у которого был выявлен коронавирус, приговорён судом к условному сроку лишения свободы за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения других людей.