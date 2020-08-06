Ухань, Китай, , 05:23 — REGNUM В бывшем эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае, провинции Хубэй за сутки не выявлено ни одного нового случая опасной инфекции, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе не подтверждено также ни одного нового бессимптомного случая заражения новым коронавирусом, а также ни одного случая подозрения на заболевание COVID-19.

К настоящему моменту в Хубэе выявлено три подтвержденных «импортных» случая инфекции в столице региона городе Ухане, а также один бессимптомный случай в городе Ичане, которые находятся под наблюдением медиков. По-прежнему 202 тесных контакта заболевших продолжают наблюдаться медиками.

Напомним, что с начала эпидемии в регионе было подтверждено в общей сложности 68 138 случаев COVID-19, из которых 63 623 человека были вылечены и выписаны из госпиталей. Болезнь унесла жизни 4512 человек.